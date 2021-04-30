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Berç Polat: Dj’lik mesleği göründüğü kadar kolay değil

İstanbul eğlence hayatının ünlü DJ’lerinden Berç Polat, ''Dj’lik mesleği kolay görünse de mesleğin içine girdiğinizde o kadar da kolay değil'' dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Nisan 2021 Cuma 16:50
9 Okunma
Berç Polat: Dj’lik mesleği göründüğü kadar kolay değil

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Dj Berç Polat, Dj'lik mesleği ilgili açıklamalarda bulundu. Polat, eğlenmeye gelen kitleye göre müzik seçimi yaptığını belirtirken, insanları mutlu etmenin zor olduğunu vurguladı.

Polat, sözlerine şöyle devam etti: ''Dj'lik mesleği kolay görünse de mesleğin içine girdiğinizde o kadar da kolay değil. İnsanları mutlu etmek zor bir iştir. Siz insanları mutlu edebiliyorsanız, bu durum bazı şeylerin doğru gittiğini gösterir. Genellikle mekanlar'dan mekanlara farklı konsept olduğu için playlist'ini ona göre hazırlıyorum. Gündelik hayatımda müzik yaparken bile farklı müzikler araştırıyorum''.

''Boş vakitlerinizde sürekli deneme yanılma yapın''

Polat, bu işe başlamak isteyenlere ise şu önerilerde bulundu: ''Müzik evrensel bir şeydir. Sürekli üretken olmak ve kendinizi geliştirmek zorundasınız. Boş vakitlerinizde sürekli deneme yanılma yaparak sahne öncesi listenize bulunan arşivleri kurcalayın. Onlarla ne yapabilirim? O an ilgiyi nasıl üstüme çekerim? Geceyi eğlenceli hale nasıl getiririm? düşüncesine girin''.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 30.04.2021 19:17
Anahtar Kelimeler:
Berç PolatDjHakan KanburoğluHaber
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