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Berhan Keskin'den "Yalan"

Berhan Keskin'in, Isound pm etiketiyle yayınlanan "Yalan" isimli tekli çalışması, tüm dijital platformlarda yayında.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
11 Şubat 2022 Cuma 13:59
Berhan Keskin'den "Yalan"

HABER: DİNÇER KARACALAR
 
Berhan Keskin'in, Isound pm etiketiyle yayınlanan "Yalan" isimli tekli çalışmasının, video klibi, netd müzik'te yayına girdi. Yapımcılığını Serkan Usta’nın üstlendiği single, Isound pm yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü ve Müziği Ersoy Dinç’e, düzenlemesi Burhan Nasouf’a ait olan "Yalan" isimli şarkının klibi, İstanbul’da çekildi.

Berhan Keskin, “Yalan” duygusu çok yoğun bir şarkı, bana geçirdiği duygulardan aldığım hissiyatı kamera önünde yansıtmaya çalıştım, ortaya çok güzel bir iş çıktı. Emeği geçen, katkısı olan herkese, yürekten teşekkür ediyorum, diye konuştu.

Klip linki. https://youtu.be/hvBR_xcJAwA

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Berhan Keskin
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