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Berkan Aydoğan'dan yepyeni albüm geliyor!

Başarılı ve sevilen ses sanatçılarından Berkan Aydoğan müzik piyasasına  2021 haziran ayında profesyonel anlamda Şerif Kayran Prodüksiyon çatısı altında giriş yaptı.Kendisi Ankara Musa Eroğlu saz kursunda ilkokul ortaokul yıllarından itibaren müzikle hayranlıkla ilgilendi.Haziran ayında "senaryonun farkındayım" isimli 5 eserlik albümünü çıkardı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Kasım 2021 Salı 17:06
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Berkan Aydoğan'dan yepyeni albüm geliyor!

HABER: SEDAT SARIKAYA


Bugünlerde yeni tekli çalışması klip ile birlikte yayınlandı.Eser 90'lı yıllarda değerli sanatçı Emrah ile hit olmuş "Seviyorum" isimli arabesk eserin Sözleri Sevilay Büyükçınar/Özcan Şenyaylar Müziği yine Özcan Şenyaylara ait olup Berkan Aydoğan tarzı ile müzik severlerin dinletisine sunuldu .Klip çekimlerini ünlü yönetmen Erkan Nas yaptı.1 Kasım  tarihinde Berkan Aydoğanın yeni çalışması "Seviyorum" tüm dijital platformlarda müzik severlerle buluştu.Berkan Aydoğan'ın çalışmaları devam ediyor.Sanatçı çok yakında 5 eserlik  yeni bir albüm çıkaracak.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Berkan Aydoğandan Yepyeni Albüm Geliyor
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