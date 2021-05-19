Berkay Özcan, Profesyonel Müzik Dünyasına Adım Atıyor.

HABER: SEDAT SARIKAYA

Pop müziğin yeni ismi Berkay Özcan ilk single’ı ‘’YİNE YANGIN’’ ile müzik severlerin karşısına çıkıyor.

Şarkı seçiminden klibine kadar müzikseverlerde etki bırakmak isteyen sanatçı, “YİNE YANGIN”ın Türk pop müziğindeki özlenen kaliteyi yeniden ateşleyeceğine inanıyor.

Şarkısındaki iddiasını klibi ile pekiştiren sanatçı, birçok mekânda da çekimini gerçekleştirdiği klibinde müzikseverleri adeta bir kısa filmle buluşturuyor.

Haber Sedat Sarıkaya