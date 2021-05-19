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Berkay Özcan, Profesyonel Müzik Dünyasına Adım Atıyor.

Berkay Özcan’ın ilk single’ı ‘’YİNE YANGIN’’ 14 Mayıs’ta Süper Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı!

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:10
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Berkay Özcan, Profesyonel Müzik Dünyasına Adım Atıyor.

HABER: SEDAT SARIKAYA

Pop müziğin yeni ismi Berkay Özcan ilk single’ı ‘’YİNE YANGIN’’ ile müzik severlerin karşısına çıkıyor.

Şarkı seçiminden klibine kadar müzikseverlerde etki bırakmak isteyen sanatçı, “YİNE YANGIN”ın Türk pop müziğindeki özlenen kaliteyi yeniden ateşleyeceğine inanıyor.

Şarkısındaki iddiasını klibi ile pekiştiren sanatçı, birçok mekânda da çekimini gerçekleştirdiği klibinde müzikseverleri adeta bir kısa filmle buluşturuyor.

Haber Sedat Sarıkaya

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 19.05.2021 10:15
Anahtar Kelimeler:
Berkay özcanYine YangınMüzik
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