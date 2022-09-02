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BEST MODEL METEHAN ONAY FİLM ÇEKİMLERİNE BAŞLIYOR!

Metehan Onay: “Oyunculuk ve modelliği birlikte yürüteceğim”

02 Eylül 2022 Cuma 13:22
BEST MODEL METEHAN ONAY FİLM ÇEKİMLERİNE BAŞLIYOR!

Genç Best Model Metehan Onay, yakında başlayacak film çekimleri için provalara başladı. 

Kariyerinde Emrah Karaduman ve Nur cennet gibi birçok ünlü ismin klibinde baş rol oynayan yakışıklı model, birçok defilede de modellik yapmaya devam ediyor. Basın PR danışmanlığını Alper Ergez’in üstlendiği Onay, hem oyunculuk hem de modelliği beraber yürüterek kariyerine devam edeceğini belirtti. 

Onay, “Yeni bir film anlaşması yaptık. Yakında onun çekimleri başlayacak. Ben de provalara başladım. Kariyerime modellik ile başladın ancak oyunculuk yapmayı da çok istiyorum. Bundan sonra kariyerimde ikisini de beraber yürüteceğim” dedi.

Basın PR Danışmanı

Alper Ergez

Haber. Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48 

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BEST MODEL METEHAN ONAY FİLM ÇEKİMLERİNE BAŞLIYOR
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