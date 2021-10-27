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BİR YILDA BEŞ FİLM ÇEKECEK

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ekim 2021 Çarşamba 13:46
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BİR YILDA BEŞ FİLM ÇEKECEK

DİNÇER KARACALAR

M yapım logosu altında yapımcı Murat Yontan, Hollandalı bir dağıtım firmasıyla 2022 sonuna kadar 100 film teslim etme sözleşmesini yaptıktan sonra usta yönetmen Kartal Çidamlı ile anlaştı. Çalışmalarına hızla devam eden usta yapımcı Murat Yontan ve Kartal Çidamlı oyuncu kadrolarını hızla belirlemeye başladılar. Oyuncu olma vasıflarına sahip ve özel yetenekler arasından kast oluşturmaya çalışan Murat Yontan ve Kartal Çidamlı, eğitimini tamamlamış idealist oyuncu adayları içinde umut kapısı oldular. Beykent üniversitesi güzel sanatlar fakültesi oyunculuk bölümü mezunu genç oyuncu adayı Başak Cingöz, usta isimlerden olur almayı başardı ve 1 yıl içinde 5 filmde rol almayı garanti etti. Güzel oyuncu Başak Cingöz “Ben yolun başındayım ama biliyorum ki bir oyuncunun en büyük amacı başarmak ve alkış almaktır, başarılı yapımcı ve usta yönetmenin olurunu almak onur verdi. Alkışı almak üzerime düşeni yaparak bana kaldı, ben alkış almak için oyuncu oldum” dedi.

M YAPIM BASIN DANIŞMANI

SELÇUK AKA

0535 577 47 19

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BİR YILDA BEŞ FİLM ÇEKECEK
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