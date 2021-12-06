Bircan’nın Yeni Şarkısı ‘Ey Aşk’ Yayında!

ASLAN SAYIM

Bircan’nın yeni tekli çalışması Ey Aşk Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Güzel sesli şarkıcı Bircan ‘Ey Aşk’ isimli şarkının sözü ve bestesi Bircan Dağuşağı imzası taşıyor. Aranjör koltuğunda ise adından sıkça bahsettiren Ozan Arapoğlu var. Klip yönetmen koltuğunda da Bedirhan Sivri yer alıyor. Klibin görüntü yönetmeni ise Enes Bilal Taşçı. İstanbul’da dış çekimle tamamlanan klip ambiyansı şarkı ile bütünlük sağlıyor. Projenin prodüktör koltuğunda da Fatih Demir oturuyor. Ey Aşk şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Hayrettin Güneş Grand Müzik şirketiyle Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli çıkışlara imza atıyor.