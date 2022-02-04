Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,953.99
ALTIN
790.54
DOLAR
13.57
STERLİN
18.40
EURO
15.56
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim...
Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor
Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 15 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...

BUDAK VE YALÇINTAŞ KIRDI GEÇTİ!

Medya dünyasının sevilen ismi başarılı televizyoncu Anıl Budak ve İş dünyasının tanınmış isimlerinden Mehmet Safa Yalçıntaş, ilk oyunlarında büyük ses getirdi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Şubat 2022 Cuma 14:06
BUDAK VE YALÇINTAŞ KIRDI GEÇTİ!

Haber: Dinçer Karacalar

Uzun yıllardır medya sektöründe yazılı ve görsel basında yöneticilik koltuğunda oturan gazeteci-televizyoncu Anıl Budak ve iş dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Safa Yalçıntaş interaktif talk show programı ‘İnandın Mı?’ ile Kılçık Mekan da izleyenlerin karşısına çıktı.

Oyuncu Orçun Kaptan ve Model Asena Alyurt’un konuk olduğu program, salonu tamamen dolduran seyirciler tarafından büyük ilgiyle takip edilirken kahkahalar da havada uçuştu.

‘İYİ GELEN ADAMLAR’

Program sonunda değerlendirme de bulunan Budak ve Yalçıntaş ikilisi, ‘‘Biz, ‘İyi Gelen Adamlar’ mottosuyla bu yola çıktık. Şimdi görüyoruz ki bugün bu salonda olan herkes yaşadığı stresi bir kenara bırakarak, zihnen rahatlamış bir şekilde evine gidiyor. Gördüğümüz ilgi, salonda yükselen kahkahalar ve ortaya çıkan gürültülü alkışlar doğru yolda olduğumuzu bize gösteriyor’’ ifadesini kullandılar.

Başarılı ikili Anıl Budak ve Mehmet Safa Yalçıntaş’ın bir sonraki programı 16 Şubat’ta Kılçık Mekan’da. 

Anahtar Kelimeler:
BUDAK VE YALÇINTAŞ KIRDI GEÇTİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
Göğüs ve Bacak Dekoltesinden Bize Yer Kalmıyor
Göğüs ve Bacak Dekoltesinden Bize Yer Kalmıyor
Can Temiz’in yüklerinden kurtulma yolculuğu
Can Temiz’in yüklerinden kurtulma yolculuğu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans