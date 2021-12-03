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BURAK KİNG’den ALBÜM MÜJDESİ!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Aralık 2021 Cuma 14:58
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BURAK KİNG’den ALBÜM MÜJDESİ!

DİNÇER KARACALAR

Burak King sessizliğini bu sefer albüm müjdesi ile bozuyor.

R&B/Urban tarzının önde gelen müzik temsilcisi Burak King’in yeni albümünün adını taşıyan single çalışması “Rap içimden’’ tüm dijital platformlarda yayında.

Hollanda’da 1 yıl üzerinde çalıştığı albümünü sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşayan Burak King, bu albümünde yine biz bizeyiz vurgusu yapıyor.

Söz ve bestesi Burak King, düzenlemesi Ceydar Music imzası taşıyan “Rap İçimden” şarkısının klibi Tepki tarafından çekildi. Yağmur altında zorlu koşullarda çekilen klipte Burak King’e dansçıları da eşlik ediyor.

Altyapılarda Ceydar Music imzası, düetlerde Yener Çevik ve Nassa Nef’in olduğu albümün şarkıları önümüzdeki günlerde teker teker dinleyiciyle buluşacak. 

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BURAK KİNGden ALBÜM MÜJDESİ
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