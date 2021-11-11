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Burak Sergen: 'Bomba gibiyim'

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Kasım 2021 Perşembe 12:35
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Burak Sergen: 'Bomba gibiyim'

DİNÇER KARACALAR

Manşetteyiz'in kurucularından oyuncu Serkan Özgül ‘Sadakatsiz’ dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Dizininin başarısında setteki sevgi ve saygı ortamının büyük payı olduğunu belirten Özgül, "Enerjisi çok yüksek, müthiş bir kadro var. Usta oyunculardan Burak Sergen de sağlığına tamamen kavuşmuş, sette bomba gibi" dedi.

Başrollerini Caner Cindoruk, Burak Sergen, Cansu Dere, Ali İl gibi tecrübeli oyuncuların paylaştığı ‘Sadakatsiz’ dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziye bir bölüm konuk oyuncu olarak katılan Serkan Özgül set ortamını anlattı.

“BOMBA GİBİYİM”

Özgül başarılı oyuncu Burak Sergen’le set arası sohbet etti. Sergen, ”Moralim çok iyi sağlığıma da set arkadaşlarıma da kavuştum. Bomba gibiyim.” Dedi.

MOTİVASYONU ÇOK YÜKSEK BİR EKİP...

Burak Sergen, Caner Cindoruk, Ali İl, Cansu Dere başta olmak üzere bölüm oyuncuları ve  yardımcı oyucuları ile saygılı ve sevgi ile yaklaşan bir ekip olduğunu ifade eden Serkan Özgül, ”Morali ve motivasyonu çok yüksek bir kiple tanıştım. Kendi aralarında çok güzel bir dostlukları var. Tabi burada dizinin mimarı, hepsini birleştiren usta yönetmen Neslihan Yeşilyurt’u da unutmamak lazım. Sevecen yaklaşımı bence başarıdaki en büyük paya sahip. Reytingi bol olsun demek düşer bize de.” Dedi.
 

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Burak Sergen: Bomba Gibiyim
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