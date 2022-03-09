Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.042,93
ALTIN
961,24
DOLAR
14,62
STERLİN
19,21
EURO
16,00
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim...
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Bilişim Personeli alacak
Ankara Hacı Bayram Veli...
Dicle Üniversitesi İç Denetçi alacak
Dicle Üniversitesi İç Denetçi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...

Burcu Karadağ’ın yeni tekli çalışması "Derin Duygularım" tüm dijital platformlarda yayında!

Burcu Karadağ’ın yeni tekli çalışması "Derin Duygularım" Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
09 Mart 2022 Çarşamba 11:31
Burcu Karadağ’ın yeni tekli çalışması "Derin Duygularım" tüm dijital platformlarda yayında!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Grand Müzik Etiketiyle Burcu Karadağ’ın Yeni Tekli Çalışması “Derin Duygularım” Tüm Dijital Platformlarda Yayında

Başarılı şarkıcı Burcu Karadağ Grand Müzik etiketi ile çıkarmış olduğu yeni tekli çalışması “Derin Duygularım” ile adından sıkça söz ettirmekte. Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği single, Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü ve müziği Akın Zurnacı’ya ait olan “Derin Duygularım"  şarkısının klibi muhteşem bir mekânda yönetmen Mehmet Can Arslantaş tarafından çekildi.

KLİBİ : https://www.youtube.com/watch?v=F84KfeTBIaM

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Burcu KaradağDerin Duygularım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YAZA DAMGA VURACAK ŞARKI
YAZA DAMGA VURACAK ŞARKI
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
Sinem Umaş sokak hayvanları yararına YouTube kanalı açtı
Sinem Umaş sokak hayvanları yararına YouTube kanalı açtı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans