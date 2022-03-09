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Grand Müzik Etiketiyle Burcu Karadağ’ın Yeni Tekli Çalışması “Derin Duygularım” Tüm Dijital Platformlarda Yayında



Başarılı şarkıcı Burcu Karadağ Grand Müzik etiketi ile çıkarmış olduğu yeni tekli çalışması “Derin Duygularım” ile adından sıkça söz ettirmekte. Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği single, Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü ve müziği Akın Zurnacı’ya ait olan “Derin Duygularım" şarkısının klibi muhteşem bir mekânda yönetmen Mehmet Can Arslantaş tarafından çekildi.



KLİBİ : https://www.youtube.com/watch? v=F84KfeTBIaM