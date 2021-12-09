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ÇAKKIDI ' YA YENİ NEFES " TUĞÇE SAN "

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Aralık 2021 Perşembe 11:53
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ÇAKKIDI ' YA YENİ NEFES " TUĞÇE SAN "

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL 

Daha önce Sezen Aksu ve Kenan Doğulu ' dan dinlediğimiz bir dönem dillere pelesenk olan
" ÇAKKIDI " bu defa " TUĞÇE SAN " yorumu ile yeniden dinleyici ile buluşuyor.

Sözü ve müziği Sezen Aksu ' ya ait olan parçanın düzenlemesini Suat Sakarya yaparken şarkının mixi yine Sakarya imzası taşıyor masteringi ise Emre Kıral ' a ait olan projenin yönetmen koltuğunda ise Alişan Günay Yıldırım yer alıyor.

Suat Sakarya ' nın yapımcılığını üstlendiği
" TUĞÇE SAN " ' ın yeni çalışması " ÇAKKIDI " SS Müzik Yapım Organizasyon etiketi ile 4 Kasım Perşembe günü itibari ile tüm dijital platformlarda ve klibi ile de Netd Müzik ' te yayında.
 

Anahtar Kelimeler:
ÇAKKIDI YA YENİ NEFES TUĞÇE SAN
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