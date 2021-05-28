Çelik’in Proje Albümünde Detaylar Belli Oldu

İSTANBUL

Haber Sedat Sarıkaya

Albümde; Fatih Erkoç, Emre Aydın, Cem Adrian, Halil Sezai, Umut Kuzet, İskender Paydaş ve Orkestrası, Gülçin Ergül, Rubato ve Oğuzhan Uğur ‘Devir Değişti’ albümünde bir araya geldi.

Arpej Yapım etiketi taşıyan albümün müzik direktörlüğünü İskender Paydaş üstlenirken, süpervizörlüğünü Umut Kuzey yaptı.

İşte albümde yer alan şarkılar;

Cem Adrian – Kim Daha Çok Seviyor

Emre Aydın – Hercai

Pamela – Benimle Kal

Halil Sezai – Bu Şehirde

Umut Kuzey – Kızımız Olacaktı

İskender Paydaş ve Orkestrası – Veda Etmem Ben Bu Aşka

Oğuzhan Uğur – Ateşteyim

Gülçin Ergül – Yaman Sevda

Can Gox – İçim Sızlıyor

Rubato – Dilberim

Çelik – Nazına Ölüyorum