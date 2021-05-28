Çelik’in Proje Albümünde Detaylar Belli Oldu

İSTANBUL
Haber Sedat Sarıkaya
Albümde; Fatih Erkoç, Emre Aydın, Cem Adrian, Halil Sezai, Umut Kuzet, İskender Paydaş ve Orkestrası, Gülçin Ergül, Rubato ve Oğuzhan Uğur ‘Devir Değişti’ albümünde bir araya geldi.
Arpej Yapım etiketi taşıyan albümün müzik direktörlüğünü İskender Paydaş üstlenirken, süpervizörlüğünü Umut Kuzey yaptı.
İşte albümde yer alan şarkılar;
Cem Adrian – Kim Daha Çok Seviyor
Emre Aydın – Hercai
Pamela – Benimle Kal
Halil Sezai – Bu Şehirde
Umut Kuzey – Kızımız Olacaktı
İskender Paydaş ve Orkestrası – Veda Etmem Ben Bu Aşka
Oğuzhan Uğur – Ateşteyim
Gülçin Ergül – Yaman Sevda
Can Gox – İçim Sızlıyor
Rubato – Dilberim
Çelik – Nazına Ölüyorum
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ