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Çelik’in Proje Albümünde Detaylar Belli Oldu

Müzik kariyerinde 35 yılı geride bırakan ünlü müzisyen Çelik’in proje albümü ”Devir Değişti” 28 Mayıs’ta müzikseverlerle buluşacak. Çelik’in geçmişten günümüze sevilen parçalarından bazıları sanatçı dostları tarafından yeniden yorumlandı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Mayıs 2021 Cuma 13:59
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Çelik’in Proje Albümünde Detaylar Belli Oldu

İSTANBUL

Haber Sedat Sarıkaya

Albümde; Fatih Erkoç, Emre Aydın, Cem Adrian, Halil Sezai, Umut Kuzet, İskender Paydaş ve Orkestrası, Gülçin Ergül, Rubato ve Oğuzhan Uğur ‘Devir Değişti’ albümünde bir araya geldi.

Arpej Yapım etiketi taşıyan albümün müzik direktörlüğünü İskender Paydaş üstlenirken, süpervizörlüğünü Umut Kuzey yaptı.

İşte albümde yer alan şarkılar;

Cem Adrian – Kim Daha Çok Seviyor

Emre Aydın – Hercai

Pamela – Benimle Kal

Halil Sezai – Bu Şehirde

Umut Kuzey – Kızımız Olacaktı

İskender Paydaş ve Orkestrası – Veda Etmem Ben Bu Aşka

Oğuzhan Uğur – Ateşteyim

Gülçin Ergül – Yaman Sevda

Can Gox – İçim Sızlıyor

Rubato – Dilberim

Çelik – Nazına Ölüyorum

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
çelikProjeAlbümDetaySedat Sarıkaya
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