Cemil Kumaşçıoğlu Alaçatı'yı Ankara'ya taşıdı!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU





İzmir'de ve İstanbul'da yer alan Alaçatı Kafası'nı Ankara'ya taşıyan Cemil Kumaşçıoğlu şimdiden fark yarattı.

Ankara'daki ilk şubesini iki yıl önce Filistin Caddesinde açan Cemil Kumaşçıoğlu, Alaçatı'daki popüler mekanları Ankaralıların ayaklarına getirdi.

Alaçatı'ya hayran olan Cemil Kumaşçıoğlu, ''İyi bir gurmeyim. Alaçatı'daki güzel mekanları Ankara'ya taşıdım. Olmazsa olmazlarımız arasında en taze meyve ve sebzeyi kullanmamız yer alıyor. Mutfakta özellikle dikkat ettiğimiz en temel nokta, ürün kalitesi.'' dedi.





Cemil Kumaşçıoğlu yaz aylarına özel de iddialı yatırımlar yapmaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.