Cengiz İmren, “Sevsene” ile sevenlerinin karşısına çıkıyor

İSTANBUL- İbrahim Tatlıses’ten Demet Akalın’a kadar birçok isme verdiği besteleriyle Türkçe Pop ve Arabesk Müzik dünyasına yön veren Cengiz İmren, kendisine ait tarzıyla hayat verdiği yeni eseri “Sevsene” ile sevenleriyle buluşuyor.



Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan eserin söz ve müzikleri Cengiz İmren’e, düzenlemeleri ve gitarları ise Mustafa Ceceli’ye ait. Miks ve mastering işlemlerinde Koray Püskül, perküsyonda Erdem Dalkıran, tarcüşte Ali Yılmaz, klarnette Aykut Sütoğlu, kemanda ise Hüseyin Kemancı imzası bulunuyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI