Cenk Telkıvıran  Orkestrası’ndan karnaval tadında klip

HABER: DİNÇER KARACALAR



Müzik çalışmalarına birbirinden iddialı şarkılarla devam eden Cenk Telkıvıran Orkestrası, bu kez dinleyicilerine bir sürpriz yaptı. Ekip, pop müziğin usta ismi Kenan Doğulu’nun sevilen şarkısı “Niyetini Boz da Gel”i yorumladı.



EĞLENCELİ ŞARKIYA EĞLENCELİ KLİP



Söz ve müziği Kenan Doğulu’nun imzasını taşıyan şarkının yeni düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yaptı. Tlkvrn Records etiketiyle yayınlanan şarkıya eğlenceli bir de klip çekildi. Orkestranın solistlerinden Cem Doğangil’in seslendirdiği parçaya kalabalık bir dans ekibinin eşlik ettiği karnaval tadındaki klibin yönetmen koltuğunda İsmail Ömeroğlu oturdu. Klip, Netd Müzik’te müzikseverlerle buluştu. Radyo listelerine üst sıralardan giriş yapan şarkıya dijital platformlarda da ilgi büyük.