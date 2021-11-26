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Cenk Tevet ‘Son Şans’ını iyi kullandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Kasım 2021 Cuma 12:04
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Cenk Tevet ‘Son Şans’ını iyi kullandı

DİNÇER KARACALAR

Cenk Tevet, dijital performans platformu Musixen ile müzik kariyerinde büyük bir ivme yakaladı. Sanatçının Hüsnü Şenlendirici’nin de klarnetiyle eşlik ettiği yeni şarkısı “Son Şans”, Musixen uygulamasıyla her coğrafyadan müziksevere ulaştı. Tevet, platformdaki çalışmalarına devam edecek.

Dijital performans platformu ve müzisyen pazaryeri Musixen, sanatçılara uluslararası arenada görünür olma fırsatı sunuyor. Musixen ile müziklerini tüm dünyaya ulaştırma şansına erişen isimlerden biri de Cenk Tevet. 20 yıldır aktif olarak müzikle ilgilenen ve sahneye çıkan Cenk Tevet, hayalindeki ivmeyi Musixen ile yakaladı. Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’nin de sanatçıya eşlik ettiği “Son Şans” şarkısı da bu uygulamayla neredeyse her coğrafyadan müziksevere ulaştı. 


EVLERE MİSAFİR OLUYORUM


Sahne aldığı mekanlarda kısıtlı bir kitleyle buluştuğunu, dijital uygulama sayesinde ise telefon ekranlarından tüm dünyadaki müzikseverlerin evlerine konuk olabildiğini söyleyen Cenk Tevet, platform üzerindeki çalışmalarına devam edecek: “Burada sadece dinleyiciyle baş başayım ve yalnızca müziğe hizmet ediyorum. Kimsenin beni dinlemek için lüks mekanlara gelmesine gerek kalmıyor, ben onların evine misafir oluyorum. Bu kocaman ailenin üyesi olmaktan ve ‘Son Şans’ projesini Musixen ile hayata geçirmiş olmaktan çok mutluyum.

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Cenk Tevet Son Şansını Iyi Kullandı
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