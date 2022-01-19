Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 4
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,979.83
ALTIN
792.31
DOLAR
13.60
STERLİN
18.51
EURO
15.42
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...
TOKİ'den 3 ilde arsa satışı
TOKİ'den 3 ilde arsa...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Özel hastane ruhsatı ihaleyle satılacak
Özel hastane ruhsatı ihaleyle...

Çiğdem Günal'a Bir Ödül Daha

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ocak 2022 Çarşamba 10:34
0 Okunma
Çiğdem Günal'a Bir Ödül Daha

Haber: Dinçer Karacalar

İş, sanat, spor, siyaset ve televizyon dünyasının en başarılı isimleri ‘Zamanın En İyisi’ Ödülleri’nde bir araya gelirken, ‘Yılın En İyi Kadın Spor Spikeri’ Çiğdem Günal oldu.

Demet Şener ve Suat Sandalcı’nın sunduğu ‘Zamanın En İyisi’ ödül töreni görkemli bir gece ile gerçekleşti. Törende, sanat, spor, siyaset ve televizyon dünyasının en başarılı isimleri ödüllendirilirken spor medyasında yaptığı özel röportajlarla adından söz ettiren başarılı sunucu Çiğdem Günal, ‘Yılın En İyi Kadın Spor Spikeri’ ödülüne layık görüldü. 2021 yılında aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettiren Günal, 2022 yılına da hızlı başlarken, başarısını , Tivibu da oluşan kolej havasına bağladı.

2022 yılı içerisinde de spor medyası için bazı sürprizleri olduğu belirten Günal, gündemden düşmeyeceğe benziyor.

Anahtar Kelimeler:
Çiğdem Günala Bir Ödül Daha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir’de Moda gecesi 
Eskişehir’de Moda gecesi 
İşletmeci Burak Akın ve Kürşat Şenler Bodrum’a şube açıyor! 
İşletmeci Burak Akın ve Kürşat Şenler Bodrum’a şube açıyor! 
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans