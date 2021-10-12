Cobrew’den ünlüleri buluşturan lansman

DİNÇER KARACALAR

İş adamı Salih Gözcü, “Cobrew” markasıyla soğuk demleme kahve pazarına giriş yaptı. Markanın lansmanı, Hotel Raffles İstanbul’da görkemli bir davetle gerçekleşti. Davete ünlü isimler de katıldı.

“Cobrew” markasıyla soğuk demleme kahve üretimine başlayan girişimci iş adamı Salih Gözcü, geçtiğimiz gün Hotel Raffles İstanbul’da bir tanıtım daveti düzenledi. Geniş bir katılımla gerçekleşen davet, Wilma Elles, İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir, Nergis Kumbasar gibi ünlü isimleri de bir araya getirdi. Tadım etkinliğine de katılan ünlüler, Cobrew kahvelerini çok beğendiklerini dile getirdi.

ÇAYIN YERİNİ KAHVE ALDI

Davette basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Salih Gözcü, Cobrew markası için şunları söyledi: “Soğuk demleme kahve alanında Türkiye pazarında bir açık olduğunu fark ettiğim için bu işe girmek istedim. Üçüncü nesil kahveye son zamanlarda özellikle gençler arasında bir eğilim var. Artık gençlerde çayın yerini yeni nesil kahveler aldı. İlerleyen zamanda pazar payının daha da artacağını düşünüyorum.”