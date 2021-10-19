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Cudi Harman “YAK YAK”la zirvede

“Söndür Kalbin Işıklarını” şarkısıyla müzik dünyasında fırtınalar estiren ve YouTube’da 1 milyon izlenme barajını aşan Cudi Harman, yeni single’ıyla sevenlerinin karşısında. Genç şarkıcının söz ve müziğine de imza attığı “Yak Yak”, dijital platformlarda yayında.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
19 Ekim 2021 Salı 16:01
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Cudi Harman “YAK YAK”la zirvede

HABER: DİNÇER KARACALAR

22 yaşındaki genç sanatçı Cudi Harman, hızlı bir giriş yaptığı müzik dünyasında iddiasını ikinci single’ıyla sürdürüyor. “Söndür Kalbin Işıklarını” adlı ilk single’ıyla dinlenme rekorları kıran ve klibi YouTube’da 1 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan Harman’ın yeni şarkısı “Yak Yak” da büyük beğeni topladı.

SÖZ VE MÜZİĞİNE DE İMZASINI ATTI

Cudi Harman’ın söz ve müziğine Sertan Güçlü’yle birlikte imza attığı “Yak Yak”ın aranjesini Onur Aşar yaptı. Eagle Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan eğlenceli şarkının video klibi ise Mehmet Şahin’in yönetmenliğinde çekildi. 

EN ÇOK İNDİRİLENLER LİSTESİNDE 1 NUMARA

NetD Müzik’in YouTube kanalında yayına giren “Yak Yak” klibine beğeni yağdı. Şarkı, iTunes Store’un “En Popüler Şarkılar” ve “En Çok İndirilenler” listesinde de 1 hafta boyunca 1 numarada kaldı.

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YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Cudi Harman YAK YAKla Zirvede
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