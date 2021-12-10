CÜNEYT ALAZ’dan İlk Single…

HABER: SEDAT SARIKAYA

İlk single çalışması “Yerle Bir” le müzik piyasasına giriş yapan Cüneyt Alaz, İstanbul Teknik Üniversitesi / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Ses eğitimi bölümünde eğitimine devam etmekte olan genç bir yetenek.

Karadeniz Müziğinin önde gelen başarılı isimlerinden Resul Dindar’ın şarkılarında imzası olan Zeki Uçkan eseriyle dinleyicisine seslenen Cüneyt Alaz; bir Karadenizli olarak ilk single çalışmasını da bir Karadeniz eseriyle yapıyor.

“Yerle Bir” şarkısı, bugünden itibaren tüm digital müzik platformlarında ve klibiyle 10 Aralık Saat 20:00’da Rd Müzik Youtube Kanalında…