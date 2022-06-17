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Dermatolog Dr. Ali Şahan başkentte klinik açtı

Ünlü Dermatolog Dr. Ali Şahan, Ankara’da hizmete giren yeni kliniğinin açılışını özel bir davetle gerçekleştirdi. Atakule Teras’taki davet iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini buluşturdu. Gecede Pandami Music ve Mazhar Alanson sahneye çıktı.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
17 Haziran 2022 Cuma 11:13
Dermatolog Dr. Ali Şahan başkentte klinik açtı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dermatoloji uzmanı Dr. Ali Şahan, başkentte klinik açtı. Kliniğin açılışı 10 Haziran Cuma akşamı Atakule Teras’ta düzenlenen görkemli davetle yapıldı. Davete iş, sanat ve cemiyet dünyasının seçkin isimleri katıldı.

EN YENİ TEKNİKLERİ SON TEKNOLOJİYLE UYGULAYACAĞIZ

Açılışı gerçekleştiren Dr. Ali Şahan mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Güzellik sektöründeki son trendler ve yeni teknikleri dünyanın en iyi teknolojileriyle uygulayacağımız kliniğimizin açılışını gerçekleştirdik. Alanının en iyisi olan isimlerden uzman bir kadro oluşturduk. Açılışımızı da kliniğimize yakışacak bir şekilde yaptık. Bu özel günümüzde dostlarımız da bizi yalnız bırakmadığı için mutluyuz.”

MAZHAR ALANSON’DAN UNUTULMAZ ŞARKILAR

Kokteyl, son dönemin dikkat çeken müzik gruplarından Pandami Music’in eğlenceli sahne performansıyla başladı. Ardından müziğin usta ismi Mazhar Alanson sahneye çıktı. Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, davetlilere keyifli bir gece yaşattı.
 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Dermatolog Dr. Ali ŞahanDr. Ali Şahan
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