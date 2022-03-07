DJ Akman Geri Döndü! Yeni Şarkısı ‘Gittiğin Her Yerde’ Yayında!

Haber: Aslan Sayım

Genç yaşında Seninle İlk Defa isimli şarkısı ile tüm Türkiye’nin kalbinde taht kuran ve ilk çıktığı dönemde fırtınalar estiren Youtube kanalının ilk fenomenlerinden DJ Akman’nın yeni single çalışması ‘Gittiğin Her Yerde’ tüm dijital platformlarda yayında. Şarkının sözleri DJ Akman ve Uğur Kılıç imzası taşıyor Aranjör koltuğunda DJ Akman oturuyor. Klip yönetmeni ise Enes Bilal Taşçı üstlendi. Proje sorumlusu Gizem Akın ve projenin prodüktör koltuğunda başarılı yapımcı Polat Şenol oturuyor. DJ Akman’nın yeni şarkısı ‘Gittiğin Her Yerde’ Dinç Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!