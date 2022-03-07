Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.982,82
ALTIN
919,96
DOLAR
14,34
STERLİN
18,93
EURO
15,62
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...

DJ Akman Geri Döndü! Yeni Şarkısı ‘Gittiğin Her Yerde’ Yayında!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Mart 2022 Pazartesi 12:40
DJ Akman Geri Döndü! Yeni Şarkısı ‘Gittiğin Her Yerde’ Yayında!

Haber: Aslan Sayım 

Genç yaşında Seninle İlk Defa isimli şarkısı ile tüm Türkiye’nin kalbinde taht kuran ve ilk çıktığı dönemde fırtınalar estiren Youtube kanalının ilk fenomenlerinden DJ Akman’nın yeni single çalışması ‘Gittiğin Her Yerde’ tüm dijital platformlarda yayında. Şarkının sözleri DJ Akman ve Uğur Kılıç imzası taşıyor Aranjör koltuğunda DJ Akman oturuyor. Klip yönetmeni ise Enes Bilal Taşçı üstlendi. Proje sorumlusu Gizem Akın ve projenin prodüktör koltuğunda başarılı yapımcı Polat Şenol oturuyor. DJ Akman’nın yeni şarkısı ‘Gittiğin Her Yerde’ Dinç Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

Anahtar Kelimeler:
DJ Akman Geri Döndü Yeni Şarkısı Gittiğin Her Yerde Yayında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans