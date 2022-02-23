DJ Fatih Oğuz kimdir? Prodüktör Fatih Oğuz yeni projesiyle geliyor!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

2006 yılından beri İstanbul'un en ünlü gece clublerinde müzik direktörlükleri yaptı.Bir çok Festivalde Sahne alan Fatih Oğuz , dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaştı. (Tiesto,Madcon,Lil Jon,İnna,Spankers,Eddy Wata,Demet Akalın,Kenan Doğulu,Bengü ...)

İstanbul'da ve Ege'de birçok eğlence mekanının müzik direktörlüğünü yapan Fatih Oğuz ( Discorium (Queen) Sapphire , Mojito , Versai , Gaia , Ceo , Grande Quintal ) 2020 senesinden beri Etilerin ve İstanbulun en ünlü eğlence merkezi Bihter Etiler , Bihter Night , Bihter Çeşme ve Friends Akbatının müzik direktörlüğünü yapmakta.

İlk single çalışması 'Scream and Shout'ı yaparak piyasaya sundu. Çok beğenilen ve tutulan bir eser olmaya başladıktan sonra Fatih oğuz'dan beklenti gitgide arttı. 3 yeni Single çalışmasıyla yaza giriş yapmayı planlayan Fatih Oğuz aynı zamanda yazın İstanbul ,İzmir , Bodrum,Çeşme ve bir çok yazlık mekanda sahne alacak..