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Doğukan Medetoğlu klipte saçlarını kesti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ocak 2022 Perşembe 11:21
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Doğukan Medetoğlu klipte saçlarını kesti

Haber: Dinçer Karacalar

Bugüne kadar çok sayıda hit şarkıya imza atan Doğukan Medetoğlu, yeni duygusal teklisiyle dinleyicilerinin karşısında.Söz ve müziği başarılı sanatçıya ait “Bulamadığım Cevaplar” dijital platformlarda yayınlandı.

Doğukan Medetoğlu, düzenlemesini Ali Cem Çehreli’nin yaptığı şarkının sözlerini ve müziğini kendi yaşadığı eski ve zor atlattığı aşk hikayesinden ilham alarak yarattı.

 Şarkıya klip de çeken Medetoğlu, Bahattin Canhoroz yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Senaryosu Doğukan Medetoğlu ile beraber karar verilerek çekilen bu duygusal klibin çekimleri, Büyükada’da bir evde, yaklaşık 25 kişilik bir ekiple tamamlandı.

 Şarkıcı, klibin son sahnesiyle izleyenleri şaşırttı. Medetoğlu, yeniden başlangıcı temsil eden video klip çalışmasında saçlarını kesti. Çekimler esnasında yıllardır aynı model kullandığı saçlarına veda eden şarkıcı, bu sahneyle büyük ilgi çekti.

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Doğukan Medetoğlu Klipte Saçlarını Kesti
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