Dünya isimleri ona röportaj vermek için bekliyor  

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan yazar, İngiltere Warwick Üniversitesi’nde Termodinamik konusunda doktoraya başlamış ancak 1.5 yıldan sonra akademisyenlikten vazgeçip sonrasında Londra’da, İşletme Masteri yapmıştır.



Ayşegül Ekinci başarılarla dolu akademik eğitiminde Makine Takım A.Ş. ve Koç Holding ArGe gibi Türkiye’nin en önemli kurumlarında, fabrika kurumu ve endüstriyel organizasyonlar konusunda bitirme tezleri verdi.



Ekinci, ilk olarak Hürriyet Londra Temsilciliği’nde editör olarak başladığı gazetecilik kariyerinde sırasıyla Hürriyet Gazetesi, CNNTÜRK Haber ve Kanal D Haber’in Londra Temsilciliği’ni sürdürmektedir.



Ayşegül Ekinci, Hürriyet Gazetesi eki Kelebek’te de köşe yazarlığı yaptı. Türkiye ile dünya arasında, yaptığı haberlerle bir köprü kuran başarılı haberci aynı zamanda uzun bir süre Kanal D, Hürriyet ve CNN Türk internet sayfalarında haftalık köşe yazıları yazdı.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ( TGC) ve İngiliz Gazeteciler Cemiyeti ( NUJ) üyesi olan Ayşegül Ekinci, Türk ve İngiliz basın kartı sahibi ender habercilerdendir.



Ödüllerle dolu bir gazetecilik kariyeri



2002- Küba’daki Guantanamo Askeri Üssü’ne kabul edildi, oradan Hürriyet gazetesi ve CNN TÜRK televizyonu için özel haberler yaptı. Ekinci, bugüne kadar dünya gündeminden inmeyen askeri üsse kabul edilen tek kadın habercidir.



2003- Margaret Thatcher, Jack Straw, Benazir Butto, Boris Johnson, Asif Zardari ile birebir röportajlar yapmış. Margaret Thatcher röportajı CNN International’da yayımlanmıştır. İngiliz politikacı Boris Johnson’ı Türk basınına tanıtan gazetecidir. Boris Johnson ile yaptığı özel röportaj, Hürriyet gazetesinin manşetinden duyurularak, devrin siyasi röportajlarına damga vurmuştur.



2004- Sürgündeki Suriyeli politikacı Rıfat Esad’ı, İspanya’da Marbella’daki malikanesinde ziyaret etmiş, o dönem bu çok ses getiren röportaj sadece CNN TÜRK’te değil, CNN International aracılığıyla bir çok ülkede kullanılmıştır. Bu röportaj, Ayşegül Ekinci’yi dünya çapında ses getiren röportajların habercisi olarak uluslararası basına tanıtmıştır.



2005- Şeriat Destekçileri Örgütü’nün Lideri Ebu Abdullah ile özel röportaj. O dönem, kanca elli lakabıyla tanınan korkulan terör lideri Ebu Hamza’nın yerine geçen, Ebu Abdullah, gazeteci Ayşegül Ekinci’ye verdiği özel röportajda, Londra’daki bombalı saldırıları üstlenmişti. Bu özel röportaj Kanal D ve CNNTÜRK ekranlarında arka arkaya “ Breaking News- Son Dakika Haberi” olarak verildi. Ekinci, bu haberle NUJ tarafından ödüle layık görüldü.



2007- Sürgündeki eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto’nun, 8 yıl sonra döndüğü tarihi Pakistan yolculuğunda kendisine eşlik eden az sayıda uluslararası basın mensubundan biriydi.

Tarihi bir döneme tanıklık etti.



2008- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Televizyon Dalında En İyi Haberci Ödülü



2011- Formula 1’in Kurucusu Bernie Eccleston ile özel röportaj



2012- Rihanna ile özel röportaj



2012- Ünlü bilim adamı Prof Stephen Hawking ile özel röportaj



2013-Wikileaks’in kurucusu Julian Assange ile özel röportaj



2013- Naomi Campbell ile özel röportaj



2014- 67’ci Cannes Film Festivali’ni, Kanal D için Cannes’te takip etti



2015- Matthew Mc Conaughey ile özel röportaj



2015- Ünlü Brezilyalı şifacı John Of God ile röportaj



2016-Scarlett Johansson, Dakota Johnson özel röportajları



2017- Jaiver Bardem, Daniel Craig röportajları



2018-Tom Cruise, Gal Gadot,Ben Affleck röportajları



2019- İlk tesettürlü model Halima Aden ile özel röportajı



2018-2019-2020 yıllarında 3 yıl dünyayı dolaşarak şimdi dünya çapında bir belgesele dönüşen Sana Söyleyeceğim Çok Şey Var kitap serisinin röportajlarını tamamlayarak, 2021’de serinin ilk kitabı Son Yok ile çok konuşulan kurgu dışı bir kitap yazmıştır.



Ayşegül Ekinci’nin, kendi hayatından yola çıkarak yazdığı kitap, doğum ve ölüm eksenli araştırmalarla birlikte, genç yaşta vefat eden ağabeyi cerrah doktor Hüseyin Ekinci ile olan sıra dışı ayrılış hikayesi üzerine yazılmıştır. Serinin ilk kitabı Son Yok, daha raflarda yerini almadan basının ve okuyucunun yoğun ilgisini çekmiş, kitabın satışa sunulmasıyla birlikte gazeteci Ekinci, hızlı bir şekilde yazar olarak okuyucudan ve edebiyat çevrelerinden büyük beğeni almıştır.



Ödülleri



2002- Guantanamo Askeri Üssü Övgü Küba’daki Askeri Üsse kabul edilen ilk ve tek kadın gazeteci olarak yaptığı televizyon ve gazete haberlerinin içeriği ve tarafsızlığı, Askeri Üs tarafından başarı ödülüyle belgelenmiştir.



2005- NUJ ( İngiliz Gazeteciler Cemiyeti) – Şeriat Destekçileri Örgütü Lideri Ebu Abdullah ile özel röportaj- En İyi Yabancı Gazeteci Ödülü 2005



2008- TGC ( Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) – Pakistan ve Afganistan İç Savaş Bölgesi’nden yaptığı haberlerle Yılın En İyi Televizyon Habercisi 2008



2012- NUJ ( İngiliz Gazeteciler Cemiyeti) -Ünlü bilim insanı Profesör Stephen Hawking ile yaptığı ses getiren özel röportaj ile 2012



2013 International Consumer Summit ( Tüketiciler Zirvesi) En İyi Dış Haberler Temsilcisi



2015 Moonlife dergisi En Başarılı Dış Haberler Temsilcisi



2017 Indian Times En İyi Röportajcı – Beyin rahatsızlıklarını tedavi eden ünlü Hintli doktor Gunvant Oswal ile yaptığı özel röportaj ile