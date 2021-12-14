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Ebru Gül Güzelliğiyle Göz Kamaştırdı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Aralık 2021 Salı 11:42
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Ebru Gül Güzelliğiyle Göz Kamaştırdı

DİNÇER KARACALAR

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ekonomi Zirvesi, bu yıl 'Yeşil Ekonomi' teması ile 5'inci kez kapılarını açtı. 

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen etkinliğe yerli ve yabancı üst düzey isimler katıldı.Organizasyonda birçok yerli ve yabancı manken model bir birinden şık  kıyafetleri podyumda sergilerken defilede güzel model ve oyuncu Ebru Gül giydiği kıyafet  ve güzelliğiyle defileyi izleyenlerden tam not aldı. Güzel model defile sonrası kendisini tebrik edenlerle tek tek ilgilenmeyi ihmal etmedi.

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Ebru Gül Güzelliğiyle Göz Kamaştırdı
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