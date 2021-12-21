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Ebru Peker’e Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran desteği

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Aralık 2021 Salı 10:38
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Ebru Peker’e Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran desteği

DİNÇER KARACALAR

Murat Dalkılıç ve Altay başta olmak üzere çok sayıda sanatçıya vokal yapan Ebru Peker, ilk single’ını tamamladı. Genç yıldız, çıkış şarkısı olarak Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran’dan aldığı “Allah Allah”ı seçti. Koç, şarkıda Ebru Peker’e sesiyle de eşlik etti.

Daha önce Murat Dalkılıç ve Altay gibi çok sayıda ünlü ismin vokalistliğini yapan Ebru Peker, müzik dünyasında kendi kanatlarıyla uçmaya karar verdi ve ilk single’ını hazırladı. Peker, söz ve müziği Oğuzhan Koç ile Çağrı Telkıvıran’a ait “Allah Allah” adlı şarkıyı seslendirdi. Çağrı Telkıvıran şarkının düzenlemesine de imza attı.

VOKAL SÜRPRİZİ

Müzik dünyasının yıldız isimlerinden Oğuzhan Koç, Ebru Peker’e “Allah Allah”ı vermekle kalmadı, stüdyoya girip genç sanatçıya vokal de yaptı. Tlkvrn Records ve DMC işbirliğiyle dijital platformlarda yayınlanan şarkının klibi ise Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde çekildi. Ebru Peker, klip için Beykoz’daki bir malikanede kamera karşısına geçti. Klip çekimleri 25 kişilik bir ekiple 1 günde tamamlandı.

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Ebru Pekere Oğuzhan Koç Ve Çağrı Telkıvıran Desteği
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