Ebru Yaşar rüzgarı Turkcell Vadi İstanbul Sahnesinde esti.

HABER: SEDAT SARIKAYA

Turkcell Vadi İstanbul'u sevenleri hınca hınç doldurdu ve konser boyunca coşkulu bir ağız ile ve seyirciye ayrılan bölümde bazı izleyiciler oyun oynayarak konser coşkusunu yaşadı.Konserde yerini alanların arasında Bilal Sonses'de vardı.Ulusal Basın ve Radyocuların da yerini aldığı muhteşem gecede konser sonuna kadar coşku sürdü.

Turkcell Vadi İstanbul sahnesinde Geniş bir Repertuvar ile Ebru Yaşar fırtınası esti.Büyük beğeni toplayan son klip şarkısı "Sessize Aldım"'in yanı sıra "Ben Bilmem","Yalnız Uyunmaz","Kalmam", "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş","Ben Ne Yangınlar gördüm","Havadan Sudan","Ateşten Gömlek","Sekiz ile Dokuz" gibi şarkılarının yanısıra sahnesinde türküler ve sevenlerinin istek şarkılarını da okuyarak sevenlerinin gönüllerini konserinde bir kez daha fethetti.