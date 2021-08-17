Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 34
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1458.07
ALTIN
485.30
DOLAR
8.4272
STERLİN
11.6033
EURO
9.8956
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
124 adet konut yaptırılacak
124 adet konut yaptırılacak
Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacak
Özel Yetenek Sınavı İle...
Cerrahi el aletleri seti alınacaktır
Cerrahi el aletleri seti...

Ebru Yaşar rüzgarı Turkcell Vadi İstanbul Sahnesinde esti.

      Turkcell Vadi Açıkhava konserlerinde Ebru Yaşar yaklaşık 3 saate yakın sahne performansı ile sevenlerinden tam not aldı.Ebru Yaşar sahne öncesi röportaj yaptıktan sonra bir sürpriz ile karşılaştı. Almanya'da yayınlarını sürdüren Avrupalı Bayan dergisinden bir de ödül aldı.Ödülü Yaşar'a gazeteci Sedat Sarıkaya verirken Ebru Yaşar ödül için Almanya'da yaşayan sevenlerine teşekkürlerini iletti. Tuvana Büyükçınar imzalı sahne  kıyafeti  ile oldukça iddialı olan Yaşar konserin ikinci yarısında kıyafet değişimi yaptı.Konserin ikinci yarısında siyah renkli muhteşem bir Balmain markasının  sahne kıyafeti ile sevenlerinin karşısına çıktı ve sevenlerinden tam not aldı. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
17 Ağustos 2021 Salı 17:19
0 Okunma
Ebru Yaşar rüzgarı Turkcell Vadi İstanbul Sahnesinde esti.

HABER: SEDAT SARIKAYA

Turkcell Vadi İstanbul'u sevenleri hınca hınç doldurdu ve konser boyunca coşkulu bir ağız ile ve seyirciye ayrılan bölümde bazı izleyiciler oyun oynayarak konser coşkusunu yaşadı.Konserde yerini alanların arasında  Bilal Sonses'de vardı.Ulusal Basın ve Radyocuların da yerini aldığı muhteşem gecede konser sonuna kadar coşku sürdü.

Turkcell Vadi İstanbul sahnesinde  Geniş bir Repertuvar ile  Ebru Yaşar fırtınası esti.Büyük beğeni toplayan son klip şarkısı "Sessize Aldım"'in yanı sıra "Ben Bilmem","Yalnız Uyunmaz","Kalmam", "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş","Ben Ne Yangınlar gördüm","Havadan Sudan","Ateşten Gömlek","Sekiz ile Dokuz" gibi şarkılarının yanısıra sahnesinde türküler ve sevenlerinin istek şarkılarını da okuyarak sevenlerinin gönüllerini  konserinde bir kez daha fethetti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ebru YaşarTurkcell Vadi IstanbulKonserödül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Yener'in Paraf Kuruçeşme sahnesinde yıldız yağmuru
Hande Yener'in Paraf Kuruçeşme sahnesinde yıldız yağmuru
'Cimilli İbo', son yolculuğuna uğurlandı
'Cimilli İbo', son yolculuğuna uğurlandı
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans