Ece Çevik baharı geri getiriyor!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Geçen yıl çıkardığı “Ümidi Kes” single’ıyla yakaladığı çıkışı şubat ayında yayınladığı “Anlasana” ile devam ettiren Ece Çevik, ses getiren şarkılarına bir yenisini daha ekledi. Çevik, “Hadi Aşka” adlı yeni single’ını müzikseverlerin beğenisine sundu.

KLİP YAYINDA

Ece Çevik’in söz ve müziğine de imza attığı “Hadi Aşka”, Sipan Babur Production ve Sony Music Türkiye etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Aranjesine Can Atayılmaz’ın imza attığı şarkının klibi de müzik kanallarında ve dijital mecralarda yayına girdi.

STYLING’E TAM NOT

Yönetmenliğini Gökhan Özdemir’in üstlendiği “Hadi Aşka” klibi, ilkbaharı geri getiren renkli görüntüleriyle yayına girer girmez büyük beğeni topladı. Ece Çevik klipte giydiği Zeynep Bozkaya imzalı kıyafetleriyle de moda tutkunlarından tam not aldı.