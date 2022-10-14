Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.620,77
ALTIN
989,37
DOLAR
18,59
STERLİN
20,88
EURO
18,10
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Çukurova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık iş yerleri
Çukurova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık...
İstanbul Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel alıyor
İstanbul Teknik Üniversitesi 5...

Ece Çevik baharı geri getiriyor!

“Ümidi Kes” ve “Anlasana” şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan Ece Çevik, yeni bir single hazırladı. “Hadi Aşka”, ilkbaharı geri getiren renkli klibiyle birlikte dijital platformlardaki yerini aldı.

14 Ekim 2022 Cuma 16:28
Ece Çevik baharı geri getiriyor!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Geçen yıl çıkardığı “Ümidi Kes” single’ıyla yakaladığı çıkışı şubat ayında yayınladığı “Anlasana” ile devam ettiren Ece Çevik, ses getiren şarkılarına bir yenisini daha ekledi. Çevik, “Hadi Aşka” adlı yeni single’ını müzikseverlerin beğenisine sundu. 

KLİP YAYINDA

Ece Çevik’in söz ve müziğine de imza attığı “Hadi Aşka”, Sipan Babur Production ve Sony Music Türkiye etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Aranjesine Can Atayılmaz’ın imza attığı şarkının klibi de müzik kanallarında ve dijital mecralarda yayına girdi.

STYLING’E TAM NOT

Yönetmenliğini Gökhan Özdemir’in üstlendiği “Hadi Aşka” klibi, ilkbaharı geri getiren renkli görüntüleriyle yayına girer girmez büyük beğeni topladı. Ece Çevik klipte giydiği Zeynep Bozkaya imzalı kıyafetleriyle de moda tutkunlarından tam not aldı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ece Çevik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FUNDA ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
FUNDA ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
SEDAT SARIKAYA'DAN MAGAZİN HABERLERİ
SEDAT SARIKAYA'DAN MAGAZİN HABERLERİ
Alper Eken ve Samet Gülmez’e Doğum Günü Sürprizi
Alper Eken ve Samet Gülmez’e Doğum Günü Sürprizi
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans