Ece Vahapoğlu’ndan zaman yönetimine  dair ipuçları 

HABER: DİNÇER KARACALAR

“Mutlu Kalpler Kulübü”nde Almula Merter’in sorularını yanıtlayan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. M. Zülküf Önal, Alzheimer tedavisinde kullanılan TPS (Transkraniyal Puls Stimulasyon) yöntemini anlattı. Bu yöntemde beyindeki nöronlara bir cihaz vasıtasıyla uyarı verildiğini belirten Prof. Dr. Önal, “Bu uyarıyla beyindeki nöronları silkeliyoruz. Yeni damar oluşumunu sağlamak ve oradaki hücrelerin canlılığını, performansını artırmakla ilgili bir tedavi süreci bu” dedi.

ÖNEMLİ OLAN YAKIN HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEK

Alzheimer hastalığında öncelikle yakın dönem hafızanın kaybedildiğine dikkat çeken Prof. Dr. M. Zülküf Önal, beyin egzersizinin önemini vurguladı: “Bir kasın çalışması için egzersiz gerekiyor. Beyin için de aynı durum geçerli. Yeni bilgiler edinmek çok faydalı. Ama burada şöyle bir durum var; yakın hafızayı güçlendirmek gerek. Örneğin ‘Bu kişi matematik hocası ve sürekli bulmaca çözüyor, niye Alzheimer oldu?’ diyorlar. Biz bulmacayı eğitim hayatımızda elde ettiğimiz bilgilerle çözüyoruz. Önemli olan burada yakın hafızayı güçlendirmek, çünkü öncelikle yakın hafıza bozuluyor. Örneğin demans tanısı almış bir hasta geliyor, yakını ‘İlkokuldaki bütün öğretmenlerinin adını sayıyor, torununun adını hatırlamıyor’ diyor. Yakın hafızayı güçlendirmek için de konuşmak gerek. Örneğin bir film seyrettiniz, hemen ardından onu arkadaşınıza anlatacaksınız. Gazetede bir makale okudunuz, onu bir sevdiğinizle paylaşacaksınız. Bunun gibi çalışmalar, yakın hafızayı güçlendirir.”

HIZLI DÜŞÜN, PLANLI OL, ERTELEME VE YETERİNCE UYU

Yayının diğer konuğu Ece Vahapoğlu da “zaman yönetimi” hakkında konuştu. 2 yıl önce ilk bebeğini kucağına alan Vahapoğlu, çocuğunun bakımını kendi üstlenmesine rağmen tüm işlerine nasıl yetişebildiğini anlattı: “Bana en çok sorulan soru; ‘Her şeye nasıl yetişebiliyorsun? Zaman yönetimini nasıl yapıyorsun?’ Öncelikle planlıyım. Bir şey konuşulurken ben onu hemen projeye dönüştürebiliyorum, planlamasını yapıyorum. Hızlı düşünüp karar veriyor ve sorumluluk alıyorum. Her şeyi vaktinde yapmaya özen gösteriyorum. Tembel değilim, pes etmiyorum. ‘Dur şunu sonra yapayım’ dersem, o iş birikir. Biriktirerek yapılacaklar listesini kabartmayı sevmiyorum. Bir de uyku çok önemli. Bana diyorlar ki ‘Sen kesin çok az uyuyorsun’. Hayır, benim için de gün 24 saat ve ben en az 7-8 saat uyumaya gayret ediyorum. Yoksa ertesi gün yorgun oluyorum. Enerjik olmak istiyorsak, uykumuza dikkat etmeliyiz.”