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Edis ‘BANA MI?’ ile Zirvede

Edis, farklı müzik türlerini harmanlayarak Türkçe Pop Müziği’ne yeni bir yorum getiren ‘BANA MI?’ adlı yeni şarkısını yayınladı. Ünlü yıldız 2023 yılının ilk single'ıyla dinleyenlerini şaşırtarak duygusal bir çalışmaya imza attı. ‘BANA MI?’ yayınlandığı ilk dakikadan itibaren dinleyicilerinden tam not aldı ve zirveye oturdu.

30 Mart 2023 Perşembe 11:33
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Edis ‘BANA MI?’ ile Zirvede

İSTANBUL- Yayınlanan her şarkısı liste başı olan ve milyonlarca kez dinlenen hit’lere imza atan Edis’in merakla beklenen yeni single’ı ‘BANA MI?’ tüm müzik platformlarındaki yerini aldı. Son şarkılarıyla milyonların zihninde iz bırakan Edis, bu kez duygusal bir single ile dinleyicileriyle buluştu. 

Yılın ilk Edis şarkısı olan 'BANA MI?', ünlü yıldızın pop dünyasına kazandırmaya çalıştığı yeni bakış açısının önemli parçalarından biri. Diğer müzik türleriyle harmanlanarak gelişimini sürdüren Türkçe Pop Müziği’nin önemli örnekleri arasında yer alması beklenen parça, pop anlayışına yeni bir yorum getiriyor. Güçlü müzik altyapısı, duygusal sözleriyle dikkati çeken ‘BANA MI?’ şarkısında söz ve müzikte Emrah Karakuyu; düzenlemede ise Devrim Karaoğlu ve Can Volkan'ın imzaları bulunuyor.  

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
BANA MIEdisSingleşarkıMüzik
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