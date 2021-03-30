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EDİS MARTILAR İLE TÜRKİYE’Yİ KASIP KAVURUYOR

Geçen cuma dinleyici ile buluşan, Edis’in son şarkısı, baharın müjdecisi Martılar dijital platformlarda gördüğü büyük ilgiyle zirveye yerleşti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Mart 2021 Salı 11:30
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EDİS MARTILAR İLE TÜRKİYE’Yİ KASIP KAVURUYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Enerjik alt yapısıyla dinleyenleri dans ettiren, pozitif enerjisi ve sözleriyle herkesi mutlu eden Martılar tüm Türkiye’yi etkisi altına aldı.

Müziğin nabzını tutan dijital platformlardaki listelere üst sıralardan giren Martılar, Apple Music Top 100’de 1 numara. Spotify Türkiye Top 50 listesinde de zirveyi kimseye bırakmayan Martılar, Spotify’da 2021’nin bir gün içinde en çok dinlenen şarkısı oldu. Edis’in başarısı bununla bitmiyor. Youtube Türkiye trendlerinde 4 numaraya kadar çıkan şarkı, dünya trendlerinde de 34'üncülüğe yükseldi. 'Shazam'lanan Türkçe şarkılar arasında yükselişe geçti. Fizy'de ise 'En Çok Paylaşılan Şarkı' oldu.

Beğeni yağmuruna tutulan şarkı yarattığı havayla moralleri düzeltti ve tüm ülkenin neşe kaynağı oldu. Sosyal medyada “Dinleyince yazın sıcağı ve plaj kokusu geliyor. Ülkenin Edis’in böyle bir şarkı yapmasına ihtiyacı varmış” yorumlarının yapıldığı Martılar, Edis’in söz verdiği gibi herkese çok iyi geldi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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EDİS MARTILAR İLE TÜRKİYEYİ KASIP KAVURUYOR
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