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EFSANELER BULUŞTU

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Aralık 2021 Salı 10:32
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EFSANELER BULUŞTU

DİNÇER KARACALAR

Yıldız Tilbe ve Gülden Karaböcek Bursa da hasret giderdiler...

Efsaneler Bursa da hasret giderdi!

Bursa da Alaturka Restaurant da konser veren Gülden Karaböcek, konser sonrası Jolly Joker de Yıldız Tilbe'yi izlemeye gitti.

Bursa hafta sonu tarihi günlerinden birini yaşadı. İki efsane sanatçı Gülden Karaböcek ve Yıldız Tilbe yıllar sonra yeniden bir araya geldiler.

Tilbe "Ben de sizin hayranınızım"

Kendi elleriyle kahve hazırladı...

Kuliste bir araya gelen Yıldız Tilbe ve Gülden Karaböcek hasret giderdi. "Ben de sizin hayranınızım" diyen Tilbe, kendi elleriyle kahve pişirerek efsane sanatçıya ikram ederek büyük ilgi gösterdi. Gülden Karaböcek'e kızı Nur Karaböcek ve oyuncu Yağız Yılmaz da eşlik etti.

Yağız Yılmaz sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe ve Gülden Karaböcek'in birlikte fotoğraflarını paylaşarak; "Bizzat kendi elleriyle mis gibi kahve yaptı, gönlümüzü aldı, affettik... Şaka, şaka... Bu önceden kararlaştırılmış, Yıldız'ımla araşmış, Gülden'imize küçük bir sürpriz yapacaktık. Ancak bizim sahne daha erken bitince biz Yıldız'a sürpriz yapalım dedik. Kulis baskını yaptık... Galiba iyi de ettik, şu cicilere bakın..." açıklamasını yaptı. 

BURSA DA BÜYÜK İLGİ

Bursa da muhteşem bir konser veren Gülden Karaböcek iki farklı kostüm giydi. Mavi kostümüyle objektife poz veren sanatçı, konserinde Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Kaybolan Hayaller, Ayrılık Kolyesi, Ben Olmalıydım, Artık Sevmeyeceğim gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendirdi.

2022'YE LÜLEBURGAZ'DA GİRECEK

Gülden Karaböcek, 31 Aralık Yılbaşı akşamı Lüleburgaz da Baca6 Burgaz Restaurant da sahne alacak.

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EFSANELER BULUŞTU
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