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Ekin Uzunlar "Zindan" İsimli Yeni Şarkısını Müzikseverlerin Beğenisine Sundu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Ocak 2022 Cuma 11:49
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Ekin Uzunlar "Zindan" İsimli Yeni Şarkısını Müzikseverlerin Beğenisine Sundu

Haber: Dinçer Karacalar

Bu Şarkı Aşkı Zindan Olanlara

Ekin Uzunlar, geçtiğimiz gün "Zindan" isimli şarkısını İstanbul Maltepe'de eski bir fabrikada kliplendirdi. Yönetmenliğini Murad Küçük'ün üstlendiği klibin çekimleri yaklaşık 10 saat sürdü. Sözü ve müziği Beytullah Kılıç'a ait olan "Zindan" isimli şarkıyla ilgili konuşan Ekin Uzunlar,"Bu şarkı içimize çok sindi. Çok duygusal bir çalışma oldu. Sevenlerimizin beğeneceğini düşünüyorum. Bu şarkım aşkı zindan olanlara gelsin." dedi.

Yeni klip dijital platformlardan yayınlanır yayınlanmaz kısa süre içerisinde büyük beğeni toplamasının ardından, sevenlerine sosyal medya hesabından bir teşekkür konuşması yayınlayan Uzunlar'a hayranlarından geçmiş olsun mesajı yağdı. Klipte Uzunlar'ın elinin sargıda olduğunu gören izleyiciler, başarılı müzisyenin instagram hesabına bolca geçmiş olsun mesajı yolladı. Bu yanlış anlaşılmaya kısa sürede açıklık getiren Ekin Uzunlar, elinin klibin konusu gereği sargıda olduğu ve yaralanmadığı müjdesini verdi.

Panik Yok Yaralanmadım! Kemençe Çalmaya Devam

Uzunlar sevenlerine esprili bir yanıt vererek,"Kemençe çalmaya devam ediyorum. Klibin konusu gereğiydi el sargısı. Sağlığımda şükürler olsun herhangi bir problem yok. Yeni şarkımı konserlerimde çalmak ve söylemek için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

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