EMEL SAYIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU!..

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün katıldığı canlı yayında "Emel Sayın ile 3 ay aşk yaşadım. Emel komik sever. Neden ayrıldığımızı açıklayamam." demişti.

Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşan Emel Sayın; " M.Ali bu aralar tuhaf açıklamalar yapıyor" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Emel Sayın'dan ilk açıklama...





"SAHNELERİ ÖZLEDİM"

- Özledik sizi, konserler olacak mı yine?

Bir sürü proje var. Sürekli toplantı halindeyiz. Biraz çektim kendimi geriye. Ortamın tatsızlığı da vardı. O yüzden, keyfim yoktu, gönlüm istemedi. Biraz çekilmek istedim. Bende özlediğim için başlayacağız yine konserlere." dedi.

-Pandemi mi etkiledi?

-Tabi ki, 1,5 sene kapalı kaldık, bu durum hepimizi etkiledi. Yazında hiç çalışmak istemedim. Tatil yapmak istedim o da bir şeye benzemedi yangınlar çıktı, Datça'daydım ben. Ardından seller oldu. Ne kadar huzursuz geçti... İnşallah herşey yoluna girmiştir, hayat devam ediyor. Benim de birkaç projem var birazdan onun da görüşmesini yapacağız.

"KİTAP GELİYOR"

-Kitap yazdığınızı duydum doğru mudur?

Evet kitap konusunda anlaşma yaptım. O konuda da ilerliyoruz. Galiba hepsi birden çıkacak.

- 2021 zor bir yıl oldu birçok felaketler yaşandı. Filmde aynı anda olmayan felaketler, yangınlar, seller, depremler, yanardağ patlamaları, virüs bir yandan...

- Sorma, tanımazsınız benim tatilde kaybettiğim arkadaşlarım oldu. Üstüste şeyler oldu. Tuhaf bir şekilde havuzda yüzerken, keyif yaparken bir arkadaşımı kaybettim, moral bozucu neler geldi.

-Orkestra şefiniz Selçuk Tekay da hayatını kaybetti.

- 35 yıllık çalışma arkadaşımdı, onun vefatıyla kendimi eksik kalmış hissettim. O benim arkadaşım, dostum. Hâlâ inanamıyorum, bir anda gitti, beraber projeler düşünürken. Her an telefonda konuşup, mesajlaşırken bir anda gidince şok oldum. Şimdi oğluyla görüşüyoruz. Canım benim, babasına benzetiyorum, çok üzüldüm. Sahneyken birbirimizi çok iyi tanıdığımız için birbirimize yaslanırdık. O beni anlardı ben onu, birbirimize yardımcı olurduk. Benim duruşumdan anlardı dalgınmıyım, keyiflimiyim hemen ona göre davranırdı. Bu her zaman olabilecek birşey değil. Yılların dostluğu, arkadaşlığı... Nikah şahidiydim, Elif'ten ayrılmıştı, beni de o zaman o aramıştı, o söyledi, inanamadım..

"M.ALİ TUHAF AÇIKLAMALAR YAPIYOR SON ZAMANLARDA"

-Bugün bir itiraf geldi, duydunuz mu?

-Yok, vallahi bir şeyden haberim yok.

-Mehmet Ali Erbil, bugün Beyaz TV'de canlı yayına bağlanarak 'Söylemezsem Olmaz' programında; sizinle birlikte 3 ay aşk yaşadığını itiraf etti...

-Ben Mehmet Ali'ye sorarım... (şaşırıyor)

Ne oldu Mehmet Ali'ye son zamanlarda tuhaf açıklamalar yapıyor. Önce onunla konuşayım ben.

-Ben izleyemedim, çıkan haberlerden takip ettim. Acaba espri mi yaptı? 'Aşkım Aşkım'dan önceydi demiş...

-Çok şaşırdım. Allah Allah.. Şimdi Hülya Koçyiğit de geldi, çocukluk arkadaşımdır. Bu konuyu tekrardan konuşalım.

MEHMET ALİ ERBİL ne demişti?

Mehmet Ali Erbil Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz programında itirafta bulunarak; 'Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum... Emel Sayın'la 3 ay kadar beraberdim. Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam. 'Aşkım Aşkım' dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi... Emel komik sever..." ifadelerini kullanmıştı.

https://www.magazinsortie.com/magazin/emel-sayin-mehmet-ali-son-zamanlarda-tuhaf-aciklamalar-yapiyor-h14713.html