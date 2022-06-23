Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.579,92
ALTIN
1.025,36
DOLAR
17,36
STERLİN
21,19
EURO
18,28
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3...
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
Dokuz Eylül Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 40...

EMİRHAN ÖZTÜRK ZİRVEYE ADIM ADIM İLERLİYOR

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Haziran 2022 Perşembe 11:05
EMİRHAN ÖZTÜRK ZİRVEYE ADIM ADIM İLERLİYOR

Türk dizi ve sinema dünyasının genç oyuncularından biri olan  Emirhan Öztürk, en son Savaşçı dizisinde rol almıştı. Televizyon ekrandan bir süredir uzak olan Öztürk’ün yeni projesi belli oldu. 

Yapımcılığını MSA Film Şirketi, Murat Albayrakoğlu ve Ziya Necmi Albayrakoğlu'nun üstlendiği “Annis Ölüm Gecesi” adlı film ile anlaştı. Korku/gerilim türündeki filmde “Barış” karakterine hayat verecek olan genç oyuncunun tercihini yine sinemadan yana kullanmış olması dikkatlerden kaçmadı. 

Yönetmenliğini ise başarılı yönetmen Adem Uğur’un üstlendiği “Annis Ölüm Gecesi”nin Eylül ayı gibi vizyona girmesi planlanıyor.

Emirhan Öztürk, kariyerinin ilk çıkışını “Arka Sokaklar” dizisinde canlandırdığı “Victoria”karakteriyle yapmıştı. “Payitaht Abdülhamid” ile “Savaşçı” dizilerinin ardından “Yemin” dizisi ile yakışıklı oyuncu kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştı.

Emirhan Öztürk en büyük hedefinin adını gelecek nesillere taşıyan başarılı bir aktör olmak olduğunu belirtti.

Haber

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Anahtar Kelimeler:
EMİRHAN ÖZTÜRK ZİRVEYE ADIM ADIM İLERLİYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedat Sarıkaya'dan Magazin Köşesi
Sedat Sarıkaya'dan Magazin Köşesi
Onur Ateş Yeni Yaşını Dostlarıyla Birlikte Kutladı
Onur Ateş Yeni Yaşını Dostlarıyla Birlikte Kutladı
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans