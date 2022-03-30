Emre Aşık’ın 20 Yaş Küçük Sevgili Melisa Özmen Aşk İddası! 

Haber: Aslı Bayrak

Eski milli futbolcu Emre Aşık eski eşinden ayrıldıktan sonra uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Fısıltı gazetesi yayılınca Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın yeni sevgilisi merak konusu oldu. Cemiyet hayatından tanıdığımız genç iş kadını ve yardımsever, Sosyetik Güzel Melisa Özmen olduğu idda ediliyor. Melisa Özmen’in İnstagram hesabı başka biri tarafından ele geçirilince Emre Aşık ve Melisa Özmen’in samimi konuşmaları ortaya çıkmış. Bu yazışmalar ortaya çıkmasın diye Melisa Özmen’in para ödediği söylentiler arasında.

Bu aşk Melisa Özmen’in Vaniköy de ki yalısında başlamış yıllar önce röportaj için bir araya gelen ikili samimi halleri bu kareler ile dikkatleri çekmişlerdi. Aralarındaki büyük yaş farkı bu aşk için sorun olacak mı zamanla göreceğiz. Bakalım bu ikiliyi yan yana ne zaman göreceğiz?