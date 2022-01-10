Ender Çalışkan’dan anlamlı ‘RÜYA’ çalışması

Haber: Aslan Sayım

Başarılı sanatçı Ender Çalışkan yapmış olduğu birçok projenin ardından yeni bir çalışmayla gündeme oturmaya hazırlanıyor.

Yıllarca Sertab Erener'den dinlemiş olduğumuz ‘RÜYA’ ile özellikle son dönemlerde çok ciddi anlamda sorun haline gelen bir konuya dikkat çekiyor: Kadın ve çocuğa yönelik şiddet, istismar, kadın ve çocuk cinayetlerine kendine ait yorumuyla parmak basıyor.

Türk pop müziğinin hafızası Sezen Aksu, ezber bozan aranjesiyle Uzay Heparı ve ülkemizin en güçlü seslerinden Sertab Erener'den aldığı bu çok kıymetli emanetin hakkını vermeyi kalbinin bir borcu olarak görerek, en büyük hayallerinden birisini gerçeğe dönüştürüyor.