ENİS YÜZER’DEN İLK EP ALBÜM

HAKAN KANBUROĞLU



Uzun yıllar müziğin içinde aktif olarak faaliyet gösteren Enis Yüzer’in, “Ayrılmayalım” isimli ilk EP albümü tüm dijital platformlarda yerini aldı. Yıllarca canlı performans ve sahne çalışmaları yapan sanatçı, bir dönem Ahmet Selçuk İlkan orkestrasında gitarist ve vokalist olarak ta görev aldı. Müzisyen ve yorumculuğunun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliği ile de öne çıkan Enis Yüzer, bu alanda da güzel başarılara adını yazdırmıştır. Burcu Güneş (Yakın Mesafe), İrem Derici (Laylaylom) , besteci olarak imzasını taşıyan şarkılardan bazıları olmakla birlikte, özellikle Yakın Mesafe şarkısı yayımlandığı dönem içinde tüm radyo ve tv listelerinde haftalarca 1 numara olmuştur.

Kısa süre önce piyasaya çıkan ilk EP albüm, söz ve müzikleri yine Enis Yüzer’ e ait olan Ayrılmayalım, Yolumu Çizdim ve Dile Kolay isimli akustik düzenlemedeki şarkılardan oluşuyor. Gerek şarkıları, gerekse kendinden izler taşıyan müzik tarzı ve ses rengiyle dinleyenlerin gönlünde kalıcı olmayı hedefleyen Enis Yüzer; müzik yolculuğunu bitmeyen, zorlu ama güzel bir yolculuk olarak nitelendiriyor.