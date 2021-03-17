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Enver Gül müzik dünyasına “Gelsene” ile merhaba diyor

10 yıldır müzikle ilgilenen ve şarkılar besteleyip seslendiren Enver Gül, eserlerini gün yüzüne çıkarmaya başladı. Genç sanatçının ilk single’ı “Gelsene”, dijital platformlarda yayınlandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
17 Mart 2021 Çarşamba 11:30
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Enver Gül müzik dünyasına “Gelsene” ile merhaba diyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

İlk kez 2014 yılında katıldığı “O Ses Türkiye” yarışmasıyla adını duyuran Enver Gül, profesyonel müzik kariyerine ilk adımı söz ve müziği kendisine ait “Gelsene” şarkısıyla attı. Aranjesini Cenk Kandıralı’nın yaptığı eğlenceli şarkıya renkli bir de klip çekildi.

DANSÖZLÜ KLİP BEĞENİLDİ
Yönetmen koltuğunda Onur Orhan Dal’ın oturduğu klibin çekimleri Kuzguncuk’ta yapıldı. Sanat yönetmenliğini Elif Gül’ün üstlendiği çalışmada Enver Gül’e dansçılar eşlik etti. Dansöz sahneleriyle de renklenen klip büyük beğeni topladı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
GelseneMüzik DünyasıEnver Gül
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