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EREN MESCİ ‘YARA’ İle Büyük Çıkış!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2021 Salı 10:28
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EREN MESCİ ‘YARA’ İle Büyük Çıkış!

DİNÇER KARACALAR

İlk profesyonel tekli çalışması ‘Yara’ yı müzikseverlerin beğenisine sunan başarılı rapçi Eren Mesci büyük beğeni topladı.

Çıktığı günden bu yana trendlerde yerini koruyan Eren Mesci ‘Yara’ şarkısının hikayesi ile çok konuşuldu.

Küçük yaşlarda seyyar satıcılık yaparak hayata erken atılan Eren Mesciyaşadıklarını kaleme aldığı ‘Yara’ şarkısı ile iyi bir çıkış yakaladı. Kısa zaman da paylaşım rekorları kıran şarkısı ile dikkat çeken başarılı rapçi şu sıralar ikinci şarkısının hazırlıklarını sürdürüyor. 

Söz ve müziği Eren Mesci’ye ait ‘Yara’şarkısının video klip yönetmenliğini ise Kubilay Akar üstlendi.

Birkaç ünlü rap sanatçısından düet teklifleri aldığını bildiğimiz Eren Mesci’nin yeni projesinde hangi isimle düet yapacağı da merak konusu. 

 Çalışmalarını son sürat devam ettiren başarılı rapçi elinde kendi yazdığı çok fazla şarkı olduğunu ve hepsinin bir hikayesi olduğunu, daha çok konuşulacağını belirtti.

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EREN MESCİ YARA İle Büyük Çıkış
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