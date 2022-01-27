Esin Yum Yılın Tv Programcısı Ödülünü Kucakladı… 

Haber: Dinçer Karacalar



İş sanat spor ve televizyon dünyasından önemli isimlerin katıldığı doğunun incileri ödül töreninde Şanlıurfa nın değerli protokolü ve iş dünyasının önde gelen isimleri ödüllendirildi…

Alanın da başarılara imza atmış firmalar ve iş adamlarının ödül aldığı gece de Başarılı Televizyon Yapımcısı Esin Yum, yılın tv programcısı ödülüne layık görüldü… Ödülünü ünlü modacı İvana Sert’in elinden alan Esin Yum, Şanlıurfa nın değerli protokolüne ve katılımcılara tesekkurlerini iletti…