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Esin Yum Yılın Tv Programcısı Ödülünü Kucakladı… 

Şanlıurfa da 16 ocak 2022 de gerçekleşen Doğunun İncileri Ödül töreni 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ocak 2022 Perşembe 11:48
Esin Yum Yılın Tv Programcısı Ödülünü Kucakladı… 

Haber: Dinçer Karacalar
 

İş sanat spor ve televizyon dünyasından önemli isimlerin katıldığı doğunun incileri ödül töreninde Şanlıurfa nın değerli protokolü ve iş dünyasının önde gelen isimleri ödüllendirildi…

Alanın da başarılara imza atmış firmalar ve iş adamlarının ödül aldığı gece de Başarılı Televizyon Yapımcısı Esin Yum, yılın tv programcısı ödülüne layık görüldü… Ödülünü ünlü modacı İvana Sert’in elinden alan Esin Yum, Şanlıurfa nın değerli protokolüne ve katılımcılara tesekkurlerini iletti… 

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Esin Yum Yılın Tv Programcısı Ödülünü Kucakladı…
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