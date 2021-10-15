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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüme özel kutlama yaptı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ekim 2021 Cuma 11:23
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüme özel kutlama yaptı

DİNÇER KARACALAR

 

atv’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ 7. Sezonu için sete çıktı. Yeni sezona 200. bölümle merhaba demeye hazırlanan ekip, kutlama yaptı.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ 200. bölümünü pasta keserek kutladı.

200. bölümün gururunu yaşayan ekip, kutlama için Şile’deki sette hep birlikte pasta kesti. Günün anlam ve önemi için konuşma yapan Oktay Kaynarca, “7. sezona başladık daha fazlası da olacak. 200 bölüme gelmek her babayiğidin harcı değildir. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizi 7 senedir yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem bir sezon geliyor. Özellikle ekibe yeni katılan arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu uyumu hep birlik ekranlarda göreceksiniz” dedi.

Yeni Sezona Yeni Transferler

Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna dahil oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her Salı atv ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

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