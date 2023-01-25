FATİH ÜREK: "İtalya Bodrum'dan ucuz"

Konser sonrası basın mensupları ile bir araya gelen Ürek " Geçtiğimiz hafta ufak bir Avrupa turu yaptım, inanın İtalya Bodrum'dan ucuz!" diyerek sitem etti.

Sahnede kendini Orkestra şefi olarak gördüğünü belirten Ürek " Herşeye karışır müdahale ederim ve ekibimde tütün maddesi ve alkol içilsin istemem." dedi.

Sefo'nun taciz olayına da değinen Fatih Ürek " Dert yanmış taciz ediliyorum diye, ben Almanya'da kadın seyirci grubu ile bir araca konulup kaçırılıyordum Sefo alışacak tacize" diyerek herkesi kahkahaya boğdu.