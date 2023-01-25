Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.366,52
ALTIN
1.165,03
DOLAR
18,80
STERLİN
23,18
EURO
20,58
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın 1/4 hissesi satışa çıktı
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın...
Deniz Trafik Operatörü alınacak
Deniz Trafik Operatörü alınacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndan arsa ve dükkan satışı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndan arsa...
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim...

FATİH ÜREK: "İtalya Bodrum'dan ucuz"

Kıbrıs Elexus Hotel’de konser veren ünlü sanatçı Fatih Ürek 3 saat sahnede kalarak izleyenleri mest etti. Sahne de şarkıları ve dansları ile  kendisini izleyenlerin gözlerini kamaştırdı. 

25 Ocak 2023 Çarşamba 09:56
FATİH ÜREK: "İtalya Bodrum'dan ucuz"

Konser sonrası basın mensupları ile bir araya gelen Ürek " Geçtiğimiz hafta ufak bir Avrupa turu yaptım, inanın İtalya Bodrum'dan ucuz!" diyerek sitem etti. 

Sahnede kendini  Orkestra şefi olarak gördüğünü belirten Ürek " Herşeye karışır müdahale ederim ve  ekibimde tütün maddesi ve alkol içilsin istemem." dedi. 

Sefo'nun taciz olayına da değinen Fatih Ürek  " Dert yanmış taciz ediliyorum diye, ben Almanya'da kadın seyirci grubu ile bir araca konulup kaçırılıyordum Sefo alışacak tacize" diyerek herkesi kahkahaya boğdu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Fatih ürekKıbrıs Elexus HotelSefo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SEDAT SARIKAYA'DAN MAGAZİN HABERLERİ
SEDAT SARIKAYA'DAN MAGAZİN HABERLERİ
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
FUNDA ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
FUNDA ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans