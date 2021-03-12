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Fikret Kuşkan, Atatürk heyecanını The Fragman’a anlattı

Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadıklarını konu alan “Âkif” filminde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Fikret Kuşkan, yaşadığı heyecanı The Fragman’a  anlattı. The Fragman Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aytekin’e konuşan usta oyuncu, filmin yapım sürecinde korku ve kaygıları da olduğunu söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Mart 2021 Cuma 10:53
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Fikret Kuşkan, Atatürk heyecanını The Fragman’a anlattı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Fikret Kuşkan, kariyerinin en özel rollerinden biriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. “Âkif” filminde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran usta oyuncu, bu önemli rolün kendisine hissettirdiklerini The Fragman’a anlattı: “Yalnızca ülkemizce değil, uluslararası düzeyde saygınlığı olan Mustafa Kemal Atatürk’ü oynamak; bir aktör ve kendileri gibi suyun öteki tarafından gelmiş biri olarak yükümü fazlasıyla artırdı. Zaman zaman altında ezildiğimi düşündüğüm bu sorumluluk, benim için aynı zamanda çok büyük bir sınav oldu. Onur, korku, şüphe, kaygı ile setimin ilk gününden son gününe kadar süren bir yolculuğa çıktım.”

İŞİMİ ŞANSA BIRAKMAM

En iyi performansı gösterebilmek için çok çabaladığını söyleyen Fikret Kuşkan, şöyle konuştu: “Mustafa Kemal Atatürk rolüne çalışmaya; ‘Bugüne kadar yapılmış olanın daha iyisi, en iyisi ne olabilir?’ diye sorarak başladım. Öyle de tamamlandı bu yolculuğum. İşimi şansa ve olasılıklara bırakmam. Umarım başarılı olabilmişimdir. Umarım aynaya baktığımda utanmam. Çünkü aksi halde sıkı bir dayak yerim kendimden.” Yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk’ün oturduğu, Mehmet Âkif Ersoy’u Yavuz Bingöl’ün canlandırdığı “Âkif” filminin eylül ayında vizyona girmesi planlanıyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Fikret KuşkanAtatürk Heyecanını The Fragmana Anlattı
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