Gazeteci Aslan Sayım ve Yapımcı Umut Bolel Program Hazırlığında! 

Adını bir çok sektörde duyduğumuz ünlülerin kuaförü, menajeri ve magazinci Aslan Sayım kendini bir çok alanda göstermiş 6 yıldır da bir çok Radyo da program hazırlamış ve sunmuştur. Son olarak iki gazetece köşe yazan ve röportajlar yapan Sayım, İvana Sert, Ayla Çelik, Zerrin Özer, Tuğba Yurt, Sinan Akçıl ve Ebru Yaşar gibi bir çok ünlü isim ile röportaj yapmış ve programında ağırlamıştır.

Umut Bolel genç yapımcı olarak adını duyurmuş kendi şirketini kurmuş bir çok ünlü isimle ve iş,sanat, siyaset camiasına hizmet vermektedir. Adını instagram da Biz Bize canlı programlarla duyuran Bolel’in canlı yayınına müzisyen, fenomenler, ünlü modacılar, oyuncular da konuk oldu.

‘’Magazin Yıldızı’’ kanalında Youtube programı ile geliyorlar!

İki başarılı genç isim magazini ve gündemi masaya yatıracaklar.

Bu ikili bir çok konuda ortak projeye imza atacağını duyurdu!