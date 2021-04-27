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Gazetemizin yazarı Sedat Sarıkaya'ya bir ödül daha!

Gebzeli başarılı gazeteci ve röportaj yazarı Sedat Sarıkaya'ya bir ödül daha! Bu sefer ödül Almanya'dan! 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
27 Nisan 2021 Salı 16:35
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Gazetemizin yazarı Sedat Sarıkaya'ya bir ödül daha!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Başarısı ülke sınırları dışına taşan usta gazeteci ve röportaj yazarı SEDAT SARIKAYA kendisine ikinci ödülü getiren AVRUPALI BAYAN GAZETE VE DERGİLERİ YILIN EN İYİLERİ organizasyonuna katıldığı Crowne Plaza Harbiye'de ödülünü aldı. Avrupalı Bayan Gazete ve Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni başarılı yayıncı Çiğdem Bora, yılın en iyilerinin seçildiği ödül törenine, Alman-Türk ortak çalışan ekibini düzenlediği organizasyonla Harbiye Crowne Plaza'da bir araya getirdi. Alman basınındaki pazar payıyla en başarılı dergi ve gazete olarak iki ayrı yayına sahip Avrupalı Bayan Gazetesi ile Avrupalı Bayan Dergileri Avrupa'daki sesimiz ve gururumuz olmaya devam ederken, Avrupa'da yılın en iyilerini seçtiği, gazetemizin yazarı usta gazeteci Sedat Sarıkaya'nın da "YILIN EN İYİ DERGİ YAZARI" ödülünü aldığı muhteşem organizasyonda, "En İyi Haber Sunucusu" dalında Fox Tv İsmail Küçükkaya, "En İyi Radyo Programı" dalında Nr1 Fm'de  "Morning Show" ile Kadir Çetin, En İyi Müzik Kanalı Genel Yayın yönetmeni "Nr1" ile Bilal Özbilge, "Yılın En İyi Yapımcısı" dalında Söylemezsem Olmaz Programı ile "Beyaz Tv", Tuğba Yurt En iyi Çıkış Yapan Şarkı dalında  "Benim O", Gülben Ergen "Yılın En İyi Bayan Sanatçısı Onursal Ödülü", Özgür Aras "En İyi İletişim Danışmanı", Ziynet Sali "Almanya'da Yılın En Çok Sevilen Bayan Sanatçısı",

Nihan Akın "En Hızlı Çıkış Yapan Pop Sanatçısı", İrem Derici "Yılın En İyi Bayan Pop Sanatçısı", "Yılın En Hızlı Çıkış Yapan Rock Sanatçısı" dalında başarılı besteci Barış Gülay, Ender Saraç Yılın En İyi Sağlık Programı dalında Show Tv'deki programı "Sağlıklı Günler" ile, "Yılın En İyi Tv Programı" dalında Demet Akalın ve Alişan ile "Star Tv", Alişan, Yılın En İyi Tv Programı dalında Star Tv'de yayınlanan "Demet Akalın ve Alişan İle" ile, "Yılın En İyi Gazetecisi" dalında başarılı gazeteci Mustafa Özen ödül almaya hak kazandılar. Crowne Plaza Harbiye'de yaptığı harika organizasyonla ekibine ödüllerini elden veren Çiğdem Bora, ödüllerin sahiplerine tek tek ulaştırılacağını, bir dahaki ödül töreninde bu yılın acısını çıkaracağı büyük bir gala gecesi düzenleyeceğini de dile getirdi. Sedat Sarıkaya ise ödül kazandıkça kendisini daha çok geliştirmek zorunda hissteğini, 2021'in kendisi için ödül dolu bir yıl olduğunun, verdiği emeklerin yerini bir bir bulmaya başladığının ve rakiplerini geride bırakmanın haklı gururunu yaşadığının altını çizdi.

Türkiye'nin kanayan yarasına parmak bastı

Meltem Tv ekranlarında yayınlanan yapımcılığını ve sunuculuğunu Raif Akyüz’ün yaptığı “Sanatçı” programının bu haftaki konukları Devlet Tiyatrosu Oyuncuları ve akademisyen Melike Durak Aras ve Levent Aras oldular.

Başarılı sunucu Raif Akyüz programında sanat üzerine konuklarına sorular sorarken konuklarına “Tiyatro oyuncuları neden dizi ve sinema filmlerinde daha fazla tercih edilmiyor?” sorusuna Melike Durak Aras ve Levent Aras ikilisi “ Meseleye bakış açısı çok önemli. Bu biraz arz talep konusu gibi. Biz dizi ve sinema filmlerinde yakışıklı ve güzel kişileri mi görmek istiyoruz? Eğer bu soruya cevabımız evet ise o zaman tercih bu yönde olur”

Ama bu soruya biz dizi ve sinema filmlerinde oyunculuk görmek istiyorsak, o zamanda mesleği gerçekten oyunculuk olan, bizlere gerçek hayatın bir kesitini anlatabilecek kişilerden yana tercihimizi kullanmalıyız” şeklinde cevap verdiler.

Haberin Resimi: ımg-20210419-wa0036.jpg

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bir haber daha yollayabilirim bugun gerekirse bi soru cevap kaldirabilirsin yolladıgim 3 haberi koyarsın :) 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Sedat SarıkayaRöportajGazeteci
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