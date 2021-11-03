GELENEKSEL BHT MOONLIFE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

HABER: DİNÇER KARACALAR
Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve geleneksel hale gelen BHT Moon Life Ödülleri muhteşem bir geceye imza attı. Buket Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı törende Moon Life Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alp uzun zamandır gerçekleştirmeyi arzu ettiği törene katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.
BHT Moon Life Ödül Töreni’nde; Yılın En Tarz Albümü ve En İyi Pop Sanatçı Ödülünü Hande Yener, Yılın En İyi Dizi Erkek Oyuncu Ödülünü Kerem Alışık, En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Ödülünü Fadik Sevin Atasoy, En İyi Kadın Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ödülünü Safiye Soyman, En İyi Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı Ödülünü Zara, En İyi Erkek Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ödülünü Ayhan Aşan, Sahnelerin En İyi Performansı Ödülü Fatih Ürek, En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçı Ödülü Gökhan Türkmen, Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü Orhan Gencebay, Müjdat Gezen, Uğur Dündar, Yılmaz Vural, Erol Köse aldı.
Gülben Ergen’in ve Ozan Doğulu'nun sahne aldığı gecede doyasıya eğlenen misafirler, unutulmaz bir akşam yaşadılar.
Moon Life Ödülleri Listesi:
Yılın En Tarz Albümü ve En İyi Pop Sanatçı Ödülü: Hande Yener
Yılın En İyi Dizi Erkek Oyuncu Ödülü: Kerem Alışık (Bir Zamanlar Çukurova)
En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Fadik Sevin Atasoy (Kardeşlerim)
En İyi Dizi: Kuruluş Osman
En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçı: Gökhan Türkmen
En İyi Erkek Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Ayhan Aşan
En İyi Kadın Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Safiye Soyman
En İyi Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı: Zara
Sahnelerin En İyi Performansı: Fatih Ürek
En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı: Meltem Erensoylu
En İyi Şarkı: Cennetten Çiçek (Zehra)
En İyi Feat Ödülü: Sezen’li Şarkılar (Aslı Bekiroğlu – Emir Ersoy)
En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu: Yasemin Yazıcı
En İyi Beste ve Söz Yazarı: Hüsamettin ElçiEn İyi Single: Seviyo Mu Sevmiyo Mu (Nihan Akın)
Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü: Orhan Gencebay, Uğur Dündar, Yılmaz Vural, Erol Köse
Yaşam Boyu Basın Meslek Ödülü: Nurcan Sabur, Hakan Solaker, Yüksel Aytuğ
En İyi Turizm ve İnşaat Yatırımcısı Ödülü: Bülent Kaya (Azka Otel)
En İyi City Resort Otel Ödülü: Crowne Plaza İstanbul Florya Hotel
En İyi Kadın Ana Haber Spikeri: Dilara Gönder
En İyi Kadın Ana Haber Spikeri: Cem Öğretir
En İyi Kadın Hafta Sonu Ana Haber Spikeri: Merve Dinçkol
En İyi Kadın Televizyon Spikeri: Hülya Yürekli Seloni
En İyi Televizyon Haber Muhabiri: Fulya Öztürk
En İyi Sabah Haber Spikeri: Duygu Kaya
En İyi Sabah Haber Programı: Günaydın Türkiye - TGRT Haber
En İyi Ekonomi Programı Kadın Spikeri: Öykü Cengiz
En İyi Hafta Sonu Sohbet Programı: Merve Yıldırım’la Benden Söylemesi
En İyi Sağlık Programı Sunucusu: Ebru Destan
En İyi TV Kanalı: ATV
En İyi Yarışma Programı: Kim Milyoner Olmak İster (Kenan İmirzalıoğlu)
En İyi Spor Programı: Ertem Şener ile Var Odası
Avrupa’nın En İyi TV Programı: Palet’in Rengi (Palet Zengin)
Yılın En iyi Ekonomi Programı: Çalışan Türkiye-Cem Seymen
En İyi Söyleşi Programı: Pelin Çift’le Gündem Ötesi
En İyi Yemek Yarışma Programı: Master Chef
En İyi Eğlence Kanalı: TV8
En İyi İş Dünyası Programı: Patron Mutfakta
En İyi Polisiye Dizisi Teşkilat
En İyi Dizi Karakteri Oyuncusu: Turgut Tunçalp ( Teşkilat)
En İyi Komedi Programı: Çok Güzel Hareketler
En İyi Gazete Röportajı: Tuba Kalçık
En İyi Gazete Eki: Sabah’la Günaydın
En İyi Cemiyet Programı: HT Kulüp
En İyi Magazin Programı: Magazin D
En İyi Magazin Habercisi: Asiye Acar
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