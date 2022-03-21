Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 8
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.144,26
ALTIN
917,37
DOLAR
14,81
STERLİN
19,51
EURO
16,37
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 82 Bilişim Uzman Yardımcısı Alacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 10 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 Sözleşmeli Personel alacak
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı...

Genç Moda Tasarımcısı Pelin Baran Kendi Tasarımlarını Çıkarttı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Mart 2022 Pazartesi 09:34
Genç Moda Tasarımcısı Pelin Baran Kendi Tasarımlarını Çıkarttı

Haber: Aslan Sayım

13 yaşından bu yana ilgi duyduğu ve girmeye çalıştığı moda sektörüne 17 yaşında kendi markasını oluşturarak piyasaya adım attı. 

Sürekli giydiği kıyafetler yüzünden yargılanarak geçirdiği ergenlik yıllarında modaya bir gün kendisinin yön vereceği adına kendisine söz vermiştir.

 Hem okuyup hem çalışmak çok zor olsa da sevdiği bir işi yaparken yorulmuyordu.

Yeni olarak ‘Lads Love’ adında markasını kurdu ve özel tasarımlarını satışa sundu. Gittikçe büyüyen bu işte çevresindeki insanların ve takipçilerinin desteğini arkasına alarak daha da fazla markasını ileriye taşıdı.

Genç yetenek Pelin Baran bu tutkusundan  asla vazgeçmeyeceğini ve markasını çok büyük yerlere getireceğini söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
Genç Moda Tasarımcısı Pelin Baran Kendi Tasarımlarını Çıkarttı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Semiha Yankı'ya 'kasten basit yaralama'dan ceza
Semiha Yankı'ya 'kasten basit yaralama'dan ceza
Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans